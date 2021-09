La force de renaître

Parviendront-ils à s'aimer sans renoncer à leurs rêves ? C'est l'histoire de Hazel Stone et Ian Parker. Marqués tous deux par un environnement familial difficile, ils se débattent pour s'en sortir. Leurs points communs et leur relation sont électriques. A force de se côtoyer en travaillant à la ferme, ils se défont peu à peu de l'armure qu'ils portent, pièce par pièce, laissant leurs espérances s'exprimer, et l'amour pénétrer dans leurs coeurs. C'est l'histoire de leur résilience.