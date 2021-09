Le prix de l'orgueil

Daniel Pitt aux prises avec l'un des plus puissants constructeurs naval de la Royal Navy. Lorsque Daniel Pitt est appelé sur une scène de crime dans le quartier du Mile End à Londres, il découvre que la victime est un avocat de son cabinet. Que faisait son collègue dans cet endroit malfamé ? Aidé de son ami Toby Kitteridge, Daniel doit enquêter sur son propre bureau, d'autant que leur chef semble en savoir plus qu'il ne l'admet. Ses pistes le conduisent jusqu'à un riche constructeur de la flotte navale anglaise mais Daniel dérange : fonctionnaires et puissants vont tenter de l'empêcher de se frayer un chemin vers une vérité que beaucoup veulent garder secrète. L'inépuisable soif de justice de Daniel Pitt les mettra-t-il en danger, lui et sa propre famille ? Traduit de l'anglais de Florence Bertrand.