A la vie, à la mort

Nous sommes au milieu de l'été. La célèbre productrice de l'émission Suspicion, Laurie Moran, et son fiancé Alex Buckley, récemment nommé juge fédéral, sont à quelques jours de leur mariage. Mais les préparatifs tournent au cauchemar lorsque le neveu d'Alex, Johnny, disparaît sur la plage. Des témoins racontent avoir vu le garçon de sept ans jouant dans l'eau et ramassant des coquillages derrière une cabane. Puis plus rien... Tandis qu'une course contre la montre s'engage, de lourds secrets de famille remontent à la surface. Pour la première fois, Laurie, qui a consacré sa carrière à résoudre des affaires classées, doit affronter son propre drame...