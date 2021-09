Brasier, héritage et coup du sort

La 3e enquête cosy crime d'Ann Granger. Dans la froide lumière de l'aube, un cadavre est retrouvé enterré dans les restes fumants d'un manoir des Cotswolds incendié. La Key House est restée vide pendant des années, mais son propriétaire, Gervase Crown, aurait été vu à Weston St Ambrose avant l'incendie. Alors que l'inspecteur Jess Campbell et le surintendant Ian Carter commencent leur enquête, il devient évident que Gervase n'était pas le plus populaire à l'époque et son retour réveille de vieux souvenirs, qui ne sont pas tous bons. Mais les propres souvenirs de Gervase sur sa maison familiale ne sont pas heureux. Assez malheureux pour lui donner envie de la détruire Pourrait-il être responsable de l'incendie et de la mort tragique qui a suivi, ou était-il en fait la cible visée ? S'il était destiné à être la victime, le tueur va-t-il réessayer ? Sinon, qui est l'homme mort dans les ruines incendiées ? Traduit de l'anglais. PRESSE : " La mise en place des personnages, comme toujours chez Granger, est acérée et mordante " (The Times) " Une bonne intrigue, rafraichissante et très agréable " (Good Book Guide) " Un roman policier avec une touche de douceur et une pointe d'esprit " (Northern Echo)