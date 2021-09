Le sniper, son wok et son fusil

A Taïwan, le superintendant Wu doute du suicide d'un officier du Bureau des commandes et acquisitions de l'armée. Un deuxième cadavre d'officier, rejeté par la mer sur la plage des Perles de sable, renforce son intuition. A Rome, le tireur d'élite Ai Li, dit Alex, s'apprête à dégommer un conseiller en stratégie du président taïwanais sur ordre des services secrets. Mais au dernier moment, tout capote et, menacé, il s'enfuit à travers l'Europe. De retour à Taipei, Alex croise le chemin de Wu, qui, aidé par son fils hacker en herbe, persiste à enquêter malgré les ordres venus d'en haut. Apparemment, tous deux ont la même personne pour cible... Sous le signe du riz sauté, la spécialité d'Alex quand il n'est pas en mission, un thriller à cent à l'heure, plein d'humour et gourmand.