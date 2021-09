Le mystère Soline Tome 2 : Le Vallon des loups

Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais retrouver l'homme qu'elle aime. Le destin en décide autrement. Benjamin réapparaît, mais il n'est plus le même. Une nouvelle épreuve commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, au prix de bien des angoisses. Et ses craintes grandissent lorsqu'un terrible cauchemar lui montre des visions d'horreur, d'autant plus que le mystérieux assassin rôde toujours. Excédée mais déterminée, Soline décide de défier ce criminel insaisissable qui sème la mort autour d'elle. Comme pour l'encourager, de brèves visions l'entraînent au-delà du temps, pour revoir la belle Louise Favre dont le sourire la réconforte. Mais le fil invisible qui les relie demeure une énigme...