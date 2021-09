Candide. Texte intégral

Quand Candide est chassé du paradis terrestre à coups de pied dans le derrière, il ne sait pas encore quelles aventures l'attendent... La guerre, l'Inquisition, le crime, il va tout connaître et se confronter au Mal pour retrouver celle qu'il aime. Le plus célèbre conte philosophique de Voltaire est une oeuvre féroce et drôle dans laquelle l'auteur nous mène, avec son héros, à la recherche du meilleur des mondes... Les atouts d'une oeuvre commentée avec, en plus, tous les repères pour les élèves : Des rabats panoramiques avec : Une oeuvre d'art en grand format une frise historique et culturelle inédite. Des éléments d'histoire des arts. Des notes de vocabulaire adaptées. Des rubriques outils de la langue pratiques. Des encadrés méthode efficaces. Un lexique.