De la musique avant toute chose ? Anthologie, Edition 2021-2022

Une anthologie sur le thème de culture générale et expression au programme du BTS pour les sessions 2021-2022. Une sélection de documents clés et de nombreux outils pour préparer l'épreuve. En plus : des playlists pour faire résonner le thème ! Les questions abordées - En quoi et pourquoi la musique est-elle une composante essentielle de nos vies ? L'être humain est sensible au son et au rythme. Pour chacun de nous, la musique est source de plaisir et de souvenirs heureux. - La musique est-elle un art accessible à tous ? C'est une discipline exigeante mais sa création et sa diffusion sont désormais facilitées par les outils numériques. Cette démocratisation n'entraîne-t-elle pas cependant une certaine standardisation ? - La musique est-elle un art engagé ? La musique peut prendre une dimension politique ou sociale. Doit-on alors l'appréhender comme un art essentiellement fédérateur ? Ou, avant tout, laisser à chacun la possibilité d'exprimer ses goûts musicaux ? L'anthologie - Une sélection problématisée de documents pour maîtriser le thème : essais, articles de presse, textes littéraires, photos, films. - Un guide de lecture pour chaque document (introduction, notes explicatives, questions clés) - Des playlists commentées et accessibles sur la chaîne YouTube Hatier www. classiques-et-cie. com, en accès gratuit réservé aux enseignants