La Guerre des Clans (Cycle 1) Tome 2 : A feu et à sang

A sein du Clan du Tonnerre, Coeur de Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de Griffe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et maladies qui s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu. Lorsque le clan voisin, celui du Vent, est chassé de ses terres, sa méfiance grandit encore. Déchiré, Coeur de Feu s'interroge : comment aider les autres quand on doit se défendre soi-même ?