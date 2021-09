Ajax Tome 1 : Chat va bien !

"Moi, chat va drôlement bien. Et vous ? Pendant qu'Adèle est occupée par ses expériences farfelues, on doit bien trouver un moyen de s'occuper, Fizz le hamster-grizzli et moi. Et vous allez voir, tous les deux on vit des aventures au poil !" Vous pensez qu'une vie de chat fait rêver ? Qu'elle est remplie de siestes près du radiateur, de panier douillet, de lait frais et de papouilles à longueur de journée ? Détrompez-vous ! Quand vous vivez dans la même famille qu'une adorable petite pestouille, votre quotidien peut vite ressembler au jeu du chat et de la souris ! Sauf que la souris... c'est vous. COUREZ !