Le Labyrinthe. Le destin de Newt

Newt a passé sa vie à protéger ses amis. Ensemble, ils ont tout affronté : le Labyrinthe, la Terre Brillée, et même le QG du WICKED. Mais il est à présent chargé d'un fardeau qu'il doit porter seul : la Braise. Refusant que Thomas et les autres soient témoins de sa descente aux enfers, il décide de fuir. Commence alors une errance cauchemardesque qui le mène bientôt à l'Hôtel des Fondus, là où s'entassent tous les désespérés et laissés—pour—compte. Newt ne s'y attend pas mais les rencontres qu'il va y faire changeront sa vie à jamais. Et s'il n'était pas trop tard pour qu'il accomplisse sa destinée ?