Si nous avions la capacité de nous projeter dans la tête d'un chat, comment verrions-nous le monde ? ... En réalité, nous expérimenterions une aventure incroyable. La personnalité unique du chat et ses sens exceptionnels lui permettent d'appréhender des éléments que nous ne percevons pas ; son intelligence et ses émotions font de lui un être à part. En s'appuyant sur les dernières avancées en éthologie, Jessica Serra, spécialiste de la cognition animale, nous offre une expérience inédite. Elle nous montre comment notre compagnon apprend, perçoit le temps ou apprécie un certain type de musique, nous dévoile aussi ses talents insoupçonnés de thérapeute, ses facultés d'orientation phénoménales et même sa capacité à mener une double vie à l'insu de son maître ! A la lumière de l'histoire, l'auteure explore enfin le lien si particulier qui unit le chat et l'homme. Un ouvrage passionnant. Célia Fontaine, Animaux Bonheur. PRIX LITTERAIRE ANIMALIS-ANIMAUX BONHEUR. Quelle audace dans le parti pris narratif, quelle luxuriance dans la prose et quelle clairvoyance sous la romance flamboyante. L'Express. Un récit aux accents prophétiques. La Vie. Prix Nice Baie des Anges 2019.