Martine : Martine au Louvre

Quelle chance ! Martine et sa classe vont visiter le Louvre. Tout le monde est ravi, surtout Patapouf, qui a eu le droit de venir, et Léo, le petit ami de Martine, qui se passionne pour l'Egypte ancienne et rêve de voir une vraie momie. Alors que la classe admire les fossés médiévaux, Léo se laisse distraire et pénètre dans le département d'Egypte ancienne. Craignant qu'il ne s'égare, Martine le suit. Très vite, ils sont perdus... Une aventure dans les couloirs du Louvre, à la rencontre des plus belles oeuvres d'art de ce musée mythique.