Le chef-d'oeuvre de Racine, suivi d'un parcours littéraire " Passion et tragédie " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre A Trézène, en Grèce antique, Phèdre éprouve un amour fou pour son beau-fils, Hippolyte. Croyant son époux, Thésée, mort au combat, elle avoue sa passion coupable au jeune homme. Mais celui-ci en aime une autre. Modèle de la tragédie classique, Phèdre illustre la force irrationnelle et destructrice de la passion amoureuse. Le parcours " Passion et tragédie " 10 textes clés pour comprendre comment la passion est au coeur du conflit tragique dans les tragédies du XVIIe siècle. La réflexion est organisée selon ce plan : 1. La passion, source de conflits tragiques 2. La passion, moteur de l'action tragique 3. Deux visages de la passion : le théâtre de Corneille et le théâtre de Racine Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - un groupement de textes complémentaires sur la figure du monstre au théâtre - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels 7 oeuvres clés illustrant le mythe de Phèdre, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.