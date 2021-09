Les P'tites Poules : La petite poule qui voulait voir la mer

A " Pondre, pondre, toujours pondre ! Il y a des choses plus intéressantes A faire dans la vie. Moi, je veux voir la mer ! A ", s'écrie Carmela, la petite poule blanche. Et une nuit, ca y est, c'est décider, elle part. Aprés un voyage harassant, Carmela découvre enfin la mer, y nage, y surfe, y fait pipi. Mais quand elle reprend ses esprits, la rive a disparu. Elle s'endort sur une planche. Emmené par Christophe Colomb qui passait par la , Carmela découvre bientôt l'Amérique et Pitikok, un coq rouge. Ils s'aiment. Le coq et la poulette décident de rentrer au poulailler de Carmela, et bientôt naît un petit poussin rose : Carmelito... Quelques mois plus tard, le voila qui s'écrie : A " Dormir, toujours dormir ! Je refuse d'aller me coucher comme les poules. Il y a des choses plus intéressantes A faire dans la vie. Moi, je veux aller dans les étoiles ! A "...