La famille Bigelow est parfaite... en apparence. En réalité, Zane et sa petite soeur Britt vivent dans la peur, terrorisés par leur père, cruel et manipulateur. Un jour, suite à une dispute plus virulente que les autres, le vernis se fissure et la famille vole en éclats. Zane et Britt sont confiés à leur tante maternelle, une femme aimante et protectrice. Des années plus tard, Zane, devenu avocat, revient sur les traces de son enfance. A Lakeview, il retrouve ses proches et fait la connaissance de la charmante Darby McCray, nouvellement arrivée. L'attirance que Zane ressent pour elle se mue bientôt en amour. Sa présence et son sourire l'aideront-ils à panser les blessures du passé ?