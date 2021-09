Berserk Tome 7

A une époque médiévale, un conflit s'étale sur plus de cent ans. Partie intégrante de l'armée régulière du royaume de Midland, la troupe du faucon et son leader Griffith accumulent les succès dans la campagne pour conquérir la paix. Dans la bataille finale face à Tudor, cette même troupe brille par ses exploits. Mais Guts et Casca mal en point, se retrouvent précipités au fond d'un précipice. Soignée par Guts de la fièvre qui la frappe, Casca raconte un peu de son passé : comment elle rejoignit la troupe du faucon, comment elle fut sauvée par Griffith et quels sont ses sentiments pour lui...