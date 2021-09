Petite anthologie de la poésie amoureuse

Lisez, rêvez, osez... ! Voluptueux, fervent, romantique, tourmenté, coquin, amusant ou inconsolable, l'amour dans tous ses états a inspiré, inspire et inspirera encore de nombreux talents. Lisez Louise Labé et Paul Eluard, Charles Baudelaire et Guillaume Apollinaire, Gérard de Nerval ou Louis Aragon...Une jolie promenade parmi les plus beaux poèmes d'amour Les poèmes se succèdent selon un choix qui privilégie la variété du ton, de l'inspiration et du style. En fin d'ouvrage, de courtes notices biographiques présentent chaque poète avant de laisser la part belle à une " Boîte à outils " expliquant brièvement les techniques d'écriture de la poésie classique. Auteur à succès de La Littérature française pour les Nuls, Jean-Joseph Julaud a également rassemblé les textes de la Petite anthologie de la poésie française parue chez First en août 2006.