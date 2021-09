Idéalis Tome 2 : Dormir dans un océan d'étoiles

Son vaisseau ayant été détruit, Kira est recueillie par l'Hélix. Des liens forts se créent entre elle et l'équipage, notamment Falconi, son commandant. Kira découvre petit à petit que le xéno est une machine ultra sophistiquée créée par les Disparus (une civilisation originelle à la maîtrise technologique inégalée) : il lui confère des pouvoirs quasi divins, lui permettant d'attaquer, mais aussi de réparer, guérir, construire, et même de créer la vie. Elle apprend aussi avec effroi que c'est elle qui a créé les cauchemars - ces êtres dont le seul but est la destruction de toute autre forme de vie intelligente. Mais sa rencontre avec Itari qui appartient aux Wranaui, un groupe de rebelles, va lui donner une occasion de se racheter. Kira comprend ainsi que les membres de ce clan ont été génétiquement modifiés pour qu'ils soient incapables de s'en prendre à Ctein, leur chef redoutable et tout-puissant. Les rebelles proposent à Kira et aux humains de les aider à tuer Ctein, afin de ramener la paix entre humains et extraterrestres. Après une bataille gigantesque, et avec l'aide du xéno, Kira parvient à éliminer Ctein. Kira devient alors une sorte d'hybride d'humain et d'intelligence supérieure dématérialisée, être surpuissant ayant pour mission d'apporter la paix et l'équilibre dans l'univers. Elle crée une station spatiale habitée par une partie de son esprit, qui servira de haut lieu de la diplomatie entre les forces humaines et Wranaui. Seule ombre au tableau, les cauchemars - que Kira croyait avoir détruits lors de la bataille causant la fin de Ctein, ont créé sept copies de leur armée, qu'ils ont dispersées dans la galaxie. Kira se donne une nouvelle mission : se mettre en chasse des sept armées de corrompus.