Rodrigue et Chimène sont sur le point de se marier mais une grave querelle oppose leurs pères : à la suite d'une rivalité, le Comte, père de Chimène, gifle Don Diègue, père de Rodrigue. L'affront ne peut être réparé que par la mort du Comte, mais Don Diègue, trop vieux, remet son épée à Rodrigue pour venger son honneur. Rodrigue doit alors faire face à un douloureux dilemme : perdre Chimène ou son honneur. Que fera Rodrigue ? Le texte intégral annoté ; Des questionnaires au fil du texte ; Des documents iconographiques exploités ; Un dossier Lecture d'images et histoire des arts ; Une présentation de Pierre Corneille et de son époque ; Un aperçu des genres de la tragi-comédie et de la tragédie ; Un groupement de textes : "Conflit de valeurs et valeurs du conflit".