L'attaque des titans Tome 8

L'opération menée hors des murs s'est soldée par la perte de nombreux soldats. Eren lui-même n'a pu être sauvé in extremis que par l'intervention de Mikasa et de Livaï, et le titan féminin n'a finalement pas pu être capturé. Ce cuisant échec risque d'avoir de fâcheuses conséquences non seulement pour Eren qui doit désormais être remis aux brigades spéciales, mais aussi pour le bataillon d'exploration et ses responsables qui sont, eux aussi, convoqués.