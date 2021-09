Musique, maestro ! 11 nouvelles, Edition 2021-2022

Nina Berberova - Dino Buzzati - Jonathan Coe - Alphonse Daudet - Régine Detambel - Richard Matheson - Silvina Ocampo - Pascal Quignard - Michel Tournier - Marc Villard. Prodige du piano, virtuose de la trompette, guitariste du dimanche... Tous sont animés par la passion de la musique. Pour certains, elle est un passe-temps agréable, pour d'autres, elle est une vocation et une raison de vivre. Mais la pratique musicale a un prix : longues heures de répétition, quête inlassable de reconnaissance, sans compter les inévitables couacs, canards et autres fausses notes ; de quoi en décourager plus d'un. Les musiciens rassemblés dans ces nouvelles nous rappellent pourtant qu'un solo inspiré ou un air joué à la perfection sont autant d'instants de grâce qui donnent sens au chemin parcouru. Alors... Musique, maestro ! En lien avec le thème "De la musique avant toute chose ? ", au programme des BTS en 2021-2022, ce recueil permettra à chacun d'enrichir l'épreuve d'écriture personnelle à l'examen.