Un secret. Dossier thématique : la mémoire

Souvent les enfants s'inventent une famille, d'autres racines. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère aîné, beau et athlétique, à l'image de ses parents. Or ce grand frère rêvé a peut être une origine, plus réelle et tragique qu'il ne l'imagine. Un secret familial qu'il va découvrir. Ce grand classique contemporain a obtenu en 2004 le prix Goncourt des lycéens.