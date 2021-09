Soldat de l'ombre. Au coeur des forces spéciales

Au coeur des forces spéciales Assener le premier coup de poing, délivrer des otages, mener des opérations ciblées, neutraliser des chefs terroristes... Toutes ces situations critiques, le général Christophe Gomart les a vécues. Pour la première fois, un général raconte ses trente-cinq années de guerres de l'ombre : à Sarajevo en 1992, au Rwanda durant l'opération Turquoise en 1994, la traque des criminels de guerre en ex-Yougoslavie, en Afghanistan contre les talibans en 2001, en Libye lors de l'opération Harmattan contre Kadhafi en 2011, au Mali lors de l'opération Serval en 2013, jusqu'au Moyen-Orient en soutien aux Kurdes contre Daech... En homme d'action et de réflexion, l'ancien commandant des forces spéciales nous fait vivre les prises de décisions politiques autant que les opérations de terrain. Il retrace aussi cette part de notre histoire où, parfois, vérité et gloire ne font pas bon ménage, interrogeant sans langue de bois le rôle de la France comme gendarme du monde. A propos des auteurs Le général Christophe Gomart a notamment été le chef de corps du 13e régiment de dragons parachutistes (RDP) avant de prendre le commandement du COS en 2011. Il deviendra ensuite directeur du renseignement militaire. Journaliste, Jean Guisnel a longtemps travaillé à Libération puis au Point. Il est l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. "Un tableau passionnant des récentes guerres expéditionnaires françaises". Le Monde