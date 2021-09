Locke & Key L'intégrale

Star de Netflix depuis la diffusion de son adaptation, Locke & Key est la série indé qui voit les choses en grand ! Joe Hill et Gabriel Rodriguez vous invitent à Keyhouse, le manoir de la famille Locke. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey croient y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes... Monde de terreurs et de merveilles, Locke & Key est une véritable aventure à la Stephen King : profondément humaine et cruelle. Aucune chance de repartir indemnes de votre voyage dans l'étrange ville de Lovecraft ! (Re)découvrez l'histoire complète de la famille Locke pour la première fois réunie dans une édition intégrale, avec une couverture inédite signée Gabriel Rodriguez. " Toute l'habileté de Joe Hill consiste à brouiller les cartes à ouvrir des pans de récit jusqu'au dernier acte. Rodriguez, lui, insuffle une puissance brute aux clés, dont chaque apparition donne lieu à une explosion visuelle. " Libération " Lunatique, sensible et incroyablement convaincant, Locke & Key est le Sandman des années 2000. " Jim Zub