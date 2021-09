Sisyphe & Asclépios

Ils ont osé défier la mort. Fils d'Apollon et de Coronis, Asclépios vient au monde tandis que le corps inerte de sa mère brûle sur un bûcher. In extremis, le père sauve l'enfant et décide de le confier au centaure Chiron. Au fil des années, les compétences d'Asclépios en matière de médecine deviennent extraordinaires. Sa réputation parvient jusqu'à l'Olympe et Athéna décide de le récompenser en lui offrant le sang d'une Gorgone, capable de ramener les morts à la vie. Mais en privant le royaume d'Hadès de nouveaux arrivants, Asclépios va s'attirer les foudres de l'Olympe... Fondateur de Corinthe, Sisyphe est un homme rusé, prêt à tout pour défendre sa vie et faire prospérer sa cité. Après avoir obtenu pour sa ville une fontaine qui ne tarit jamais, son intelligence lui permet d'esquiver les condamnations mortelles de Thanatos et de Hadès. Mais, Sisyphe le sait, faire preuve d'une telle arrogance ne pourra se payer qu'au prix d'un châtiment éternel...