Astérix. Toutes les coulisses, par Toutatis !

Les aventures d'Astérix décryptées ! Les plus célèbres des Gaulois vous invitent à plonger dans les coulisses de la BD pour en connaître toutes les facettes, tous les secrets... sauf celui de la potion magique, bien sûr ! Saviez-vous que Johny Hallyday, Jacques Chirac ou les Beatles sont apparus dans les aventures d'Astérix ? Que le nom d'Idéfix a été trouvé par un lecteur à l'occasion d'un jeu-concours ? Que Louis de Funès aimait tant l'irréductible Gaulois qu'il souhaitait interpréter son rôle au cinéma ? Ce beau livre richement illustré et entièrement consacré au héros de BD préféré des Français révèle tous les secrets de fabrication de cette saga culte qui fourmille de références historiques, de calembours à décrypter, de clins d'oeil insoupçonnés, d'anecdotes truculentes... Au fil des pages, découvrez l'envers du décor créé avec fantaisie et humour par Goscinny et Uderzo qui n'hésitent pas, dans leurs albums, à jouer avec la réalité historique et les mythes gaulois pour rendre inoubliables les aventures de leur héros moustachu.