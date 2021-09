One-Punch Man Tome 3 : La rumeur

La vie de super-héros va enfin commencer pour Saitama qui se présente, avec Genos, au test d'évaluation des héros. Lors de l'épreuve physique, Saitama montre son incroyable puissance et obtient d'excellents résultats. Malgré ça, il n'est placé qu'en classe C ! ! S'il veut monter dans le classement, il va devoir se mettre sérieusement au boulot... Bref, ce n'est pas facile d'être un héros, et les galères ne font que commencer !