La petite souris qui n'aimait pas les dents

Et si la petite souris ne supportait pas les dents ? ! Comment être heureuse quand on est une petite souris mais qu'on n'aime pas les dents ? Surtout quand il faut aller les chercher sous les oreillers des enfants. Dents cariées, enfants capricieux qui la prennent pour le Père Noël, ou encore chambre gardée par le chat de la maison... Et si la solution était de ne plus les récolter ? Facile à dire, mais pas facile à faire !