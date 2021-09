Nos âmes oubliées

"Je n'ai aucun souvenir de mon enfance. Je n'imaginais pas qu'il soit possible d'effacer à ce point des années entières de ma vie. Ce passé vient pourtant de resurgir de la plus inattendue des façons. Tout a commencé quand j'ai découvert les travaux d'un jeune scientifique dont les recherches bouleversent actuellement les neurosciences. J'étais à mille lieues d'imaginer les conséquences qu'allaient avoir sur ma vie ces révélations lorsque j'ai décidé de tenter l'expérience interdite". Entre doutes et certitudes, Stéphane Allix s'interroge : Comment entendre les messages et les signes que notre âme ne cesse de nous envoyer ? Pourquoi sommes-nous persuadés que notre vie se résume a notre existence terrestre ? Que notre conscience est limitée à l'activité de notre cerveau ? Quelles conséquences cet aveuglement a-t-il sur notre quotidien ? Ce récit bouleversant remet en cause ce que nous pensions savoir de la réalité. Une invitation à explorer notre conscience et nos mécanismes de défense. Un témoignage exceptionnel qui permet de considérer notre vie autrement.