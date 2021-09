Assassination Classroom Tome 3

Alors que la classe E est en voyage scolaire à Kyoto, Kayano et Kanzaki se font kidnapper ! ! Grâce au guide conçu par M Koro, Nagisa et les autres partent au secours de leurs deux camarades. Malgré les difficultés et les imprévus, les élèves réussiront-ils à assassiner M Koro avant la fin du voyage ?