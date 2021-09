Ce livre révèle le coeur de l'enseignement de Lise Bourbeau : la clef du bonheur est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Cessons de nous blâmer ou de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter. Grâce à Lise Bourbeau vous saurez comment faire la différence entre accepter, se soumettre et comprendre. Vous découvrirez le sens de l'amour véritable – que nous confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. Ce livre unique vous épaulera tout au long de votre vie. Lise BOURBEAU, auteur de nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, est la fondatrice des éditions E.T.C. – Ecoute Ton Corps –, devenues la plus grande école du développement personnel au Québec. Livre précédemment paru sous le titre : Amour, amour, amour. la Puissance de l'acceptation.