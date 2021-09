La Mort du roi Tsongor

Le vieux et puissant roi Tsongor marie sa fille unique avec le fougueux prince des terres du sel. L'antique cité de Massaba se prépare à célébrer somptueusement le bonheur des fiancés. C'est alors qu'un étrange cavalier surgit du désert : il affirme être le fiancé de Samilia. Alors la guerre, que le roi voulait sincèrement éviter, menace puis éclate... Dans ce roman magnifique, épique et tragique, couronné par le Prix Goncourt des lycéens, Laurent Gaudé ouvre très grandes les portes d'un univers imaginaire fabuleux. Les élèves y côtoieront des personnages sensibles aux destins les plus incroyables qu'ils accompagneront sur les traces des plus grands mythes antiques. L'appareil pédagogique complet est suivi d'une interview exclusive de Laurent Gaudé.