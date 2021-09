Le malade imaginaire. Parcours associé : Spectacle et comédie

La collection dédiée aux oeuvres intégrales 1re du BAC 2021 et à leurs parcours associés ! Le Malade Imaginiare - Molière Lire et comprendre l'oeuvre intégrale - Tous les repères sur Molière et sur le contexte de la pièce - Des encarts culturels et des éclairages au fil du texte - Des explications de texte avec une question de langue pour préparer l'oral Préparer le BAC - Des tests de lecture de l'oeuvre - Les clés pour bien connaître l'oeuvre - Tout pour comprendre le parcours Spectacle et comédie : les thèmes clés, des textes complémentaires, des citations, des prolongements artistiques... - Vers le BAC : des sujets de dissertation, des points de méthode et des outils pour préparer l'oral