Pour sauver son père, menacé de mort par une affreuse Bête, la Belle accepte de se sacrifier. Prisonnière dans le château de la créature, elle découvre un univers merveilleux où, sous des dehors monstrueux, se cachent d'aimables princes... TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'autrice- Contexte culturel- Genèse et genre de l'oeuvre- Structure et personnages- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Histoire des arts- Education aux médias et à l'informationGROUPEMENTS DE TEXTES- Aux sources de La Belle et la Bête- Monstres et métamorphoses antiques- La métamorphose dans deux autres contesCAHIER ICONOGRAPHIQUE.