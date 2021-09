Une aventure "Classic" de Tanguy et Laverdure Tome 4 : Le pilote qui en savait trop

La Suisse dans les années 1960 : un des points les plus chauds de la guerre froide. Sur ce territoire neutre s'affrontent l'Occident et le bloc de l'Est par espions interposés. D'une soirée à l'opéra de Zurich à une course poursuite haletante en avion au-dessus des Alpes, Tanguy et Laverdure mettent tout en oeuvre pour déjouer le complot d'un maître espion. Patrice Buendia concocte un scénario que n'aurait pas renié Jean-Michel Charlier, entre Hitchcock et John Le Carré, tandis que Matthieu Durand signe des planches virtuoses dignes du grand Albert Uderzo.