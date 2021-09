Retour à Martha's Vineyard

Septembre 2015. Lincoln s'apprête à vendre sa maison de Martha's Vineyard, et invite sur l'île, pour un dernier week-end, ses amis de fac, Teddy et Mickey. Ces trois hommes ne pourraient être plus différents, entre Lincoln, le "beau gosse" devenu agent immobilier et père de famille, Teddy, l'éditeur universitaire célibataire et angoissé, et Mickey, forte tête et rockeur invétéré, et pourtant, ils partagent une vie de souvenirs. Parmi ces souvenirs, celui de Jacy, mystérieusement disparue il y a plus de trente ans, et dont ils étaient tous amoureux. Qu'est-il advenu d'elle ? Lequel avait sa préférence ? Les trois hommes vont rouvrir ensemble ce dossier "classé", et alors que par bribes la vérité émerge, ils vont devoir reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir les uns des autres...