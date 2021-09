Spécial étudiants fauchés et mal équipés

Cuisiner tous les jours n'est pas évident, surtout quand on a peu (ou pas) de matériel et peu d'espace. Pour vous éviter de mourir de faim ou de se nourrir exclusivement de plats préparés (voire exclusivement de céréales) ou bien encore de dépenser tout son maigre budget au fast-food, Jean-François Mallet a réuni dans cet ouvrage 100 recettes ultra faciles et rapides. Avec une plaque électrique, un minifour ou un four à micro-ondes, et sans autre ustensile, beaucoup de choses sont possibles. Pas besoin de balance, ni de verre doseur, ni de robot, ni de mixeur... Un verre et une cuillère pour mesurer, un couteau et une paire de ciseaux pour couper et une fourchette pour écraser et c'est tout. Comme le budget d'un étudiant est très serré, l'auteur a sélectionné plats qui ne coûtent pas plus de 2 euros par portion.