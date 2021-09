One Piece Tome 19 : Rébellion

Le complot de Baroque Works semble fonctionner à merveille : l'armée royale et la rébellion sont désormais sur le point de s'engager dans un violent affrontement ! Conscients qu'il leur faut stopper la rébellion au plus vite, Luffy et son équipage se rendent au quartier général de Mr 0, à Rainbase, mais celui-ci leur tend un piège et parvient à les faire prisonniers !