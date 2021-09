J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami à l'école. Début de CP, niveau 1

Sami est un élève appliqué... Mais, oh là là ! Il n'a plus de stylo dans sa trousse ! Va-t-il réussir à écrire la date ? - " J'apprends à lire avec Sami et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. - Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. - Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance. En plus de la petite histoire, le livre contient : des conseils pour accompagner l'enfant dans ses premières lectures, la présentation des personnages, des activités pour préparer la lecture, et à la fin : " As-tu bien compris l'histoire ? " pour donner du sens à ce que l'enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique " Et toi, qu'en penses-tu ? " avec des petites questions pour " faire réfléchir " ou simplement discuter autour de l'histoire.