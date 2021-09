Le sourire des fées

"Rose l'a dit à Lou : il faut croire encore au bonheur. Elle a toujours eu le don pour apporter de la joie à partir de presque rien. Un joli paysage, une belle lumière, le parfum d'une pivoine, le goût du chocolat noir attrapé avec la langue sur le fouet à pâtisserie, un bon repas, un fou rire qui tire les larmes, respirer à pleins poumons, danser, jouer... Ce sont ces petites doses de bonheur à pratiquer au quotidien. C'est à cela qu'il faut s'accrocher". Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès d'Hermance, l'arrière-grand-mère de la petite. Antoine devient guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit, heureuse et épanouie... Mais la vie leur réserve une épreuve qu'ils devront apprendre à surmonter ensemble. Jamais il n'y à eu plus d'urgence à s'aimer.