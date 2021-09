La grande peste Tome 2 : Le labyrinthe et la guerre

Un an s'est écoulé depuis qu'Alixe et Baldus ont quitté l'Italie à la recherche du labyrinthe qui les obsède. En pleine guerre de Cent Ans, ils traversent le royaume de France, de la cité des papes en Avignon jusqu'à Strasbourg, ville marchande momentanément épargnée par l'épidémie. Tandis que Baldus s'enfonce dans sa folie et ses obsessions, Alixe veille sur lui. Ils doivent faire face à un danger bien plus grand que la peste : la vindicte et la rage du redoutable Roland de Nerville. Suite et fin du diptyque historique d'Eric Stalner et Cédric Simon.