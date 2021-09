The Promised Neverland Tome 20 : L'autre rive du destin

De retour à Grace Field House, Emma et ses compagnons réussissent par un incroyable tour de force à reprendre le contrôle de la ferme ! Par miracle, Maman rejoint leur camp mais un ultime ennemi se dresse face à eux, Peter Ratri. Alors que ce dernier commence à douter face à la détermination d'Emma, un bouleversement que personne n'aurait imaginé se produit ! Le suspense et la tension tissent cette ode à la liberté qu'est The Promised Neverland jusqu'à un final sublime, véritable lueur d'espoir au coeur d'un univers glaçant.