My Hero Academia Tome 23

Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Pour Endeavor, enfin officiellement numéro un, c'est la consécration... Cependant, s'il est premier dans les chiffres, il ne l'est pas encore dans le coeur de la population ! Conscient du problème, Hawks, le nouveau numéro deux, lui propose d'enquêter avec lui sur de possibles apparitions de Brainless... Mais, une fois sur place, ils se retrouvent aux prises avec un adversaire monstrueux, bien plus fort que les précédents ! Gravement blessé, le héros incandescent saura-t-il reprendre le flambeau du symbole de la paix ?