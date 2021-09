Les Tours de Bois-Maury : L'homme à la hache

Une aventure inédite du chevalier errant ! Accueilli dans la demeure de Messire Baudran, Aymar prend un beau jour le risque de s'aventurer sur les terres frontalières du seigneur Guibert. Ces plaines et ces forêts lui appartenaient auparavant... Aymar souhaiterait simplement y entrer discrètement pour parvenir jusqu'à son château. Mais à peine a-t-il pénétré sur l'ancien fief des Bois-Maury qu'il se fait surprendre par les hommes de l'immonde Ulrik. Laissé pour mort au fond d'un fossé, Aymar est finalement sauvé par Gaspard, une vieille connaissance. Alors qu'il se remet doucement de ses blessures, Aymar ne cesse de se poser cette question : comment Ulrik connaissait-il sa position ? Episode satellite, se déroulant en marge de la série des Tours de Bois-Maury, L'homme à la hache permet à Hermann de renouer une ultime fois avec son héros le plus humain et le plus tragique : le chevalier errant Aymar de Bois-Maury. Une histoire complète entre action, intrigues et trahisons qui renoue avec tous les codes de cette prodigieuse saga d'aventures médiévale.