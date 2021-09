King in Black Tome 3

Dylan Brock, le fils d'Eddie, semble être le seul espoir pour l'univers Marvel alors que les plus grands héros sont sous l'influence de Knull. Mais une force ancestrale bien connue des fans de Marvel pourrait aussi changer le cours des choses... En plus, la Panthère Noire et Scream ont droit à leurs numéros spéciaux, et la résistance s'organise face aux symbiotes ! L'action atteint son paroxysme et Donny Cates prouve, une fois de plus, qu'il pense sur le long terme en mêlant des éléments de ses séries Silver Surfer : Black et Venom. Il répond même à des questions laissées en suspens par son collègue Jason Aaron dans Thor. La série s'achèvera le mois prochain dans un final apocalyptique !