My Hero Academia Tome 18 : Un avenir radieux

Alors que Lemillion, à bout de forces et privé de son alter, s'écroule, Izuku s'engage dans une lutte désespérée contre un Overhaul plus puissant que jamais ! Mais avec Erased Head et Sir Night Eye hors de combat, ses chances de l'emporter sont plus que minces... Heureusement, au moment où tout semble perdu, le pouvoir d'Eri se déclenche ! Grâce à son aide, le jeune apprenti héros peut enfin utiliser le One for All à 100%... Arrivera-t-il à changer le cours du destin ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !