Mes petites recettes de cuisine à préparer en famille. 40 plats faciles et sains

Plongez dans l'univers doux, élégant et girly de Lola Rossi et de sa happy family à travers 40 recettes à réaliser avec les enfants. Granola croustillant du petit déjeuner, tarte aux pommes fondante pour le goûter, naked cake d'anniversaire trop waouh, mais aussi poulet pané aux flocons d'avoine ou velouté de potimarron pour des dîners express mais délicieux... Laissez-vous guider par cette super Maman, et préparez-vous à passer de super moments en cuisine avec vos enfants en toute simplicité !