Goldman. Une vie en chansons

" Il suffira d'un signe ", " Quand la musique est bonne ", " Comme toi ", " Au bout de mes rêves ", " Envole-moi ", " Encore un matin ", " Je marche seul ", " Je te donne ", " Là- bas ", " Puisque tu pars ", " Sache que je ", " On ira ", " Quand tu danses ", " 4 mots sur un piano "... : on ne compte plus les tubes de Jean-Jacques Goldman. Alors qu'il célèbre ses 70 ans en octobre et ses 40 ans de carrière en septembre 2021, Eric Jean-Jean dévoile les secrets de création de l'oeuvre de la personnalité préférée des Français et propose de découvrir, à l'aide de nombreuses anecdotes, l'histoire des chan- sons de Jean-Jacques Goldman. Goldman a vendu plus de disques dans sa carrière. En 2020, un sondage réalisé par l'institut YouGov le place en premère position du classement des artistes préférés des Français.