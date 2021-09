Petit Larousse Illustré. Edition 2022

La référence de la langue française. Le dictionnaire le plus complet et le plus encyclopédique : Plus de 63 800 mots, 125 000 sens et 20 000 locutions. 1500 remarques de langue ou d'orthographe. 2 000 régionalismes et mots de la francophonie. Plus de 28 000 noms propres : personnalités, lieux, événements. 4 500 compléments encyclopédiques. 5 500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches. Le Dictionnaire Internet Larousse 2022. Grâce à votre carte d'activation, bénéficiez d'un accès privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2022. Plus de 80 000 mots. 9 600 verbes conjugués. Des dossiers encyclopédiques et des quiz sur les notions clés de la culture générale.